Unifametro, do Ceará, é comprada por R$ 62 milhões pela Yduqs

Fachada da Unifametro (BARBARA MOIRA/ O POVO) / Crédito: BARBARA MOIRA, em 26.06.2021

O Centro Universitário Fametro (Unifametro), do Ceará, foi comprado integralmente pela Yduqs. A transação foi em torno dos R$ 62 milhões, sendo divulgada por meio de comunicado aos acionistas nesta quarta, 14. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "A aquisição representa o fortalecimento da marca Wyden, especialmente em Fortaleza - onde 94% da base presencial da Unifametro está concentrada. A incorporação da marca ao portfólio Wyden reforça nosso posicionamento em um mercado estratégico para a Yduqs e permite a captura de sinergias a partir de ganhos operacionais e eficiência de custos", informa a empresa.

Conforme a Yduqs, o earn-out seguirá a mesma forma de pagamento do preço de aquisição: 50% à vista (no momento da aprovação) e 50% em cinco anos, com reajuste pelo CDI. Outro ponto é que, se as vagas não forem autorizadas em até dois anos após o fechamento, o valor do earn-out relacionado ao processo judicial de Fortaleza será reduzido em 15% ao ano até o vencimento (prazo de seis anos). O mesmo racional se aplica ao Mais Médicos III, mas o desconto será de 20% ao ano caso a autorização não ocorra nesse período.