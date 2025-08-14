Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump alega que inflação nos EUA caiu para 'nível perfeito', após escalada sob Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o país "praticamente" não tem mais inflação e que os americanos enfrentavam "a pior inflação do mundo sob Joe Biden, e agora ela caiu para um nível perfeito".

A declaração foi feita durante coletiva de imprensa na Casa Branca no mesmo dia da divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) de julho, que subiu 0,9% na comparação mensal, acima da expectativa de analistas.

Trump também endossou a arrecadação proveniente das tarifas aplicadas por ele às importações de produtos estrangeiros aos EUA. "Estamos arrecadando bilhões, talvez trilhões, de dólares com tarifas", disse, e comemorou os frequentes recordes históricos de fechamento dos índices S&P 500 e Nasdaq.

