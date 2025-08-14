Safra de frutas frescas no CE tem estimativa de 2 mi de toneladas em 2025

A estimativa divulgada é 0,39% do que a safra registrada em 2024 / Crédito: FERNANDA BARROS

A estimativa para a produção de frutas frescas no Ceará em 2025 é de 2.004.612 toneladas (t). O montante, caso alcançado, representa uma alta de 0,39% em relação à safra obtida em 2024 (1.996.915 t). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados fazem parte do sétimo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado entre o período de 6 de junho a 15 de julho, e foram divulgados nesta quinta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além do desempenho da projeção da produção de frutas frescas, outras culturas agrícolas também são analisadas no levantamento. Cereais, leguminosas e oleaginosas O grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas, composto por 26 produtos, registrou baixa na expectativa de produção. A estimativa divulgada foi de 644.351 t, 8,48% menor do que a do sexto levantamento (704.038 t). Entretanto, a quantidade se manteve maior do que a de 2024 (526.882 t), com uma diferença de 22,3%. Sendo mais alta também do que a primeira projeção apresentada, na qual foi observada um crescimento de 13,47% (567.838 t).

Frutos secos Outra cultura analisada pelo IBGE é a de frutos secos, constituído de três tipos de castanhas-de-caju: castanha-de-caju (anão) sequeiro, castanha-de-caju (anão) irrigada e castanha-de-caju (comum). O grupo, na passagem do ano, deve registrar uma retração de 14,16% na produção, passando de 101.928 t, em 2024, para 87.493 t, em 2025. O valor esperado, porém, é maior do que o que havia sido projetado na sexta (80.287 t) e na primeira pesquisa (79.968 t), com uma diferença de 8,98% e de 9,41%, respectivamente.