Safra de frutas frescas no CE tem estimativa de 2 mi de toneladas em 2025

Safra de frutas frescas no CE tem estimativa de 2 mi de toneladas em 2025Os dados fazem parte do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado entre o período de 6 de junho a 15 de julho
A estimativa para a produção de frutas frescas no Ceará em 2025 é de 2.004.612 toneladas (t). O montante, caso alcançado, representa uma alta de 0,39% em relação à safra obtida em 2024 (1.996.915 t).
Os dados fazem parte do sétimo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado entre o período de 6 de junho a 15 de julho, e foram divulgados nesta quinta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
No comparativo com os últimos resultados da pesquisa, houve um aumento da projeção do desempenho do Estado em 3,29%, quando a quantidade esperada foi de 1.940.682 t.
A alta também foi observada na comparação com a primeira estimativa do ano, na qual foi apontada que a safra seria de 1.945.626 t, 3,03% menor.
Leia mais
Conforme as informações do LSPA, neste grupo, foram analisados 45 produtos, dos quais 32 apresentaram variação na expectativa de produção, em relação ao mês anterior, sendo 26 positivas e seis negativas.
Além do desempenho da projeção da produção de frutas frescas, outras culturas agrícolas também são analisadas no levantamento.
Cereais, leguminosas e oleaginosas
O grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas, composto por 26 produtos, registrou baixa na expectativa de produção. A estimativa divulgada foi de 644.351 t, 8,48% menor do que a do sexto levantamento (704.038 t).
Entretanto, a quantidade se manteve maior do que a de 2024 (526.882 t), com uma diferença de 22,3%. Sendo mais alta também do que a primeira projeção apresentada, na qual foi observada um crescimento de 13,47% (567.838 t).
Frutos secos
Outra cultura analisada pelo IBGE é a de frutos secos, constituído de três tipos de castanhas-de-caju: castanha-de-caju (anão) sequeiro, castanha-de-caju (anão) irrigada e castanha-de-caju (comum).
O grupo, na passagem do ano, deve registrar uma retração de 14,16% na produção, passando de 101.928 t, em 2024, para 87.493 t, em 2025.
O valor esperado, porém, é maior do que o que havia sido projetado na sexta (80.287 t) e na primeira pesquisa (79.968 t), com uma diferença de 8,98% e de 9,41%, respectivamente.
Frutos com rendimento em mil
Quando se olha para frutos com rendimento expresso em mil, composto por seis itens, a perspectiva, de 544.903 mil frutos, também é inferior ao alcançado no ano passado (590.773 mil frutos). A diferença é de 7,76%.
Tubérculos e raízes
Também formado por seis produtos, tubérculos e raízes, calcula uma produção de 1.147.791 t, 14,78% maior, se comparado com a safra obtida em 2024 (999.990 t).
Horticultura
A pesquisa ainda mostra que na horticultura, grupo de 11 itens, a produção de 2025 deve ser de 432.338 t, representando um aumento de 4,74% na comparação anual.
Ração animal
Por último, a ração animal, grupo com oito produtos, projeta uma safra de 2.325.871 t, num decréscimo de 1,9% em relação à obtida no ano anterior (2.370.978 t).
Outros produtos
Afora estes grupos, têm-se os outros produtos, com 11 itens, que tiveram uma produção em 2024 de 558.773 t, montante, que conforme o estudo, deve diminuir 13,35%, chegando a 484.186 t.
Haddad libera R$ 4 bi para destravar Plano Safra após suspensão de crédito
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado
Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor