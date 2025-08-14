Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PIB da zona do euro cresce 0,1% no 2º trimestre ante 1º tri, confirma revisão

Autor Agência Estado
O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,1% no segundo trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo revisão divulgada nesta quinta-feira, 14, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE).

Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1,4% entre abril e junho.

Os resultados confirmaram estimativas preliminares do fim de julho e vieram em linha com as previsões de analistas consultados pela Factset.

