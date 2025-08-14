Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 3 mil, para 224 mil

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 3 mil, para 224 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 3 mil na semana encerrada em 9 de agosto, para 224 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 14. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 230 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 226 mil para 227 mil.

O número de pedidos continuados, por sua vez, teve queda de 15 mil na semana até 2 de agosto, para 1,953 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

