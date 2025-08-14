Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Núcleo do PPI dos EUA sobe 0,9% em julho ante junho e avança 3,7% na comparação anual

Núcleo do PPI dos EUA sobe 0,9% em julho ante junho e avança 3,7% na comparação anual

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O núcleo do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) - que exclui itens voláteis - dos Estados Unidos subiu 0,9% em julho ante junho, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho do país. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 3,7% em julho.

Os resultados do mês passado vieram bem acima das expectativas de analistas, que previam alta mensal de 0,2% e acréscimo anual de 2,9%.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar