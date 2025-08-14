Ibovespa cede 0,24%, aos 136,3 mil pontos, em baixa pelo segundo dia

O Ibovespa aderiu à estabilidade ao longo da tarde, em margem de variação relativamente estreita na etapa vespertina após ter oscilado, mais cedo, cerca de 1,8 mil pontos entre a mínima (135.587,94) e a máxima (137.436,74) da sessão, em que saiu de abertura aos 136.681,16 pontos. Contudo, no meio da tarde, novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Brasil contribuíram para firmar o sinal negativo do Ibovespa no fechamento, em baixa de 0,24%, aos 136.355,78, após queda de 0,89% no dia anterior. O giro financeiro ficou em R$ 22,6 bilhões nesta quinta-feira. Na semana, o Ibovespa sobe 0,33% e, no mês, ganha 2,47%, colocando a alta do ano a 13,36%.

Trump afirmou nesta quinta-feira, 14, que o Brasil aplica "tarifas tremendas" e é um dos piores parceiros comerciais dos Estados Unidos, apesar de os americanos sustentarem superávit com o País há mais de 15 anos. E voltou a mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar no Brasil, como um "homem honesto". "É uma execução política o que o Brasil tenta fazer com Bolsonaro", disse o presidente americano, observando também que o País tem sido "horrível" nas relações comerciais com os Estados Unidos. Ele disse ainda que não está preocupado com a aproximação entre Brasil e China, como alternativa aos EUA. Em outro desdobramento negativo no noticiário Brasil-EUA, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) debateu nesta quarta, 13, com integrantes do governo Donald Trump, em Washington, a eficácia, até o momento, das sanções da Lei Magnitsky impostas contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme relato de O Globo. Até agora, as instituições financeiras nacionais vinham apresentando o entendimento de que as operações em real estão liberadas e que o magistrado pode continuar com contas bancárias ativas. Interlocutores de Eduardo Bolsonaro sustentam que, nas conversas de ontem com autoridades americanas, o deputado licenciado teria recebido como resposta a visão de que esta interpretação estaria errada, e que o correto seria o bloqueio total das contas e operações financeiras de Moraes. Eduardo teria deixado as reuniões com a impressão de que ocorrerá uma ação dos EUA dirigida aos bancos brasileiros para cobrar a aplicação da lei. Na B3, o dia mais uma vez foi predominantemente negativo para as ações de primeira linha, com poucos nomes conseguindo se descolar do ajuste, como Banco do Brasil (+2,96%), que divulgará o balanço do segundo trimestre após a sessão desta quinta-feira. Na ponta ganhadora do índice, Hapvida (+8,29%), Ultrapar (+4,01%) e MRV (+3,61%). No lado oposto, Raízen (-12,50%), depois de resultados trimestrais, seguida por Usiminas (-7,19%) e Cosan (-6,57%). Entre as blue chips, Vale recuou 1,24% e as perdas em Petrobras ficaram em 0,94% (ON) e 1,28% (PN).