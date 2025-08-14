Elon Musk vai responder às acusações de assédio da OpenAI no tribunal

Na disputa entre Elon Musk e a OpenAI, empresa de inteligência artificial (IA) de Sam Altman, o CEO do X (ex-Twitter) saiu perdendo. Uma juíza distrital dos Estados Unidos, Yvonne Gonzalez, negou a solicitação de Musk, que pedia a rejeição das alegações de assédio movidas pela OpenAI. Segundo o tribunal, há fundamentos suficientes para o processo prosseguir normalmente. A corte também criticou tanto Musk quanto a OpenAI, alegando haver manipulações de ambas as partes. Com isso, novos capítulos na disputa judicial entre Musk e Altman devem surgir nos próximos meses.

Nos autos do processo, a OpenAI acusa o figurão da tecnologia de realizar uma campanha difamatória contra a empresa ao longo dos anos. Com o objetivo de prejudicar os negócios da startup, Musk teria utilizado tanto as redes sociais quanto promessas falsas de aquisição para manipular a percepção sobre a empresa. Por outro lado, o executivo entrou com um processo contra a proprietária do ChatGPT por quebra de contrato, após a transição da organização para um modelo com fins lucrativos, a OpenAI LP. O que aconteceu? Antes de comprar o Twitter por R$ 218 bilhões (US$ 44 bilhões), em 2022, o empresário estava entre o grupo de fundadores da empresa de inteligência artificial. Porém, após alegar conflitos de interesse, Musk deixou o conselho da OpenAI em fevereiro de 2018. Segundo ele, sua empresa de carros autônomos, a Tesla, estava avançando em seus próprios projetos de IA. Na época, Musk afirmava que continuaria apoiando a missão da OpenAI. Desde sua saída, Musk se tornou um crítico público da empresa. Alguns anos depois, em 2023, ele fundou a xAI, concorrente direta da OpenAI, para investir no Grok, programa de IA generativa integrado à rede social X.