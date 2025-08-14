Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa operam mistas após ganhos recentes, de olho em dados de crescimento e balanços

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/08/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, depois de acumularem ganhos nos dois pregões anteriores, enquanto investidores avaliam dados de crescimento e balanços corporativos.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,25%, a 552,22 pontos.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,3% no segundo trimestre ante os três meses anteriores, superando previsão de alta de 0,1%, segundo leitura preliminar. A produção industrial britânica teve desempenho igualmente melhor do que o previsto em junho, com alta de 0,7%.

Também foi confirmado hoje que o PIB da zona do euro teve expansão de 0,1% no segundo trimestre ante o o primeiro. A indústria do bloco, por sua vez, decepcionou com uma queda de 1,3% em junho, maior do que se esperava.

Da temporada de balanços, a mineradora chilena de cobre Antofagasta tinha modesta alta de 0,4% em Londres, embora tenha divulgado fortes resultados semestrais. Segundo o diretor de investimentos da AJ Bell, Russ Mould, a ação da empresa vem acumulando forte alta nos últimos meses, o que justificaria a reação relativamente contida dos investidores.

Já a cervejaria dinamarquesa Carlsberg tombava 6% em Copenhague, após balanço semestral aquém das expectativas.

Às 7h11 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 0,33% e a de Frankfurt avançava 0,44%, enquanto a de Londres caía 0,08%, pressionada por mineradoras como Rio Tinto (-1,7%) e Anglo American (-1%). As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,86% e 0,7%, enquanto a de Lisboa recuava 0,08%.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires

