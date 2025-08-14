Bolsas da Europa operam mistas após ganhos recentes, de olho em dados de crescimento e balanços

São Paulo, 14/08/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, depois de acumularem ganhos nos dois pregões anteriores, enquanto investidores avaliam dados de crescimento e balanços corporativos.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,25%, a 552,22 pontos.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,3% no segundo trimestre ante os três meses anteriores, superando previsão de alta de 0,1%, segundo leitura preliminar. A produção industrial britânica teve desempenho igualmente melhor do que o previsto em junho, com alta de 0,7%.

Também foi confirmado hoje que o PIB da zona do euro teve expansão de 0,1% no segundo trimestre ante o o primeiro. A indústria do bloco, por sua vez, decepcionou com uma queda de 1,3% em junho, maior do que se esperava.

Da temporada de balanços, a mineradora chilena de cobre Antofagasta tinha modesta alta de 0,4% em Londres, embora tenha divulgado fortes resultados semestrais. Segundo o diretor de investimentos da AJ Bell, Russ Mould, a ação da empresa vem acumulando forte alta nos últimos meses, o que justificaria a reação relativamente contida dos investidores.