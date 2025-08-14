Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, com perspectivas para Fed, balanços e indicadores

Antes do esperado encontro entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin, que é visto com ceticismo sobre o potencial de obter uma solução para o conflito na Ucrânia, ações de defesa tiveram desempenho forte.

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta quinta-feira, 14, marcando uma sequência de alta para os índices, impulsionada pelas perspectivas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). No continente, investidores contaram com a publicação de alguns balanços importantes, além da leitura de indicadores.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,55%, a 553,87 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,13%, a 9.177,24 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,75%, a 24.366,82 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,84%, a 7.870,34 pontos. As cotações são preliminares.

"O Stoxx 600 pode se recuperar após sua estagnação causada por questões tarifárias, embora o potencial de valorização provavelmente seja limitado devido à perspectiva limitada das ações de defesa que impulsionaram ganhos do primeiro semestre", avalia Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank. Nesta quinta-feira, Rheinmetall subiu 2,76% em Frankfurt e Leonardo avançou 2,36% em Milão.

A leitura do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA em julho não deve preocupar não deve ter influência na decisão de política monetária de setembro do Fed, na avaliação da Capital Economics. O PIB do Reino Unido cresceu 0,3% no segundo trimestre ante os três meses anteriores, superando previsão de alta de 0,1%. A produção industrial britânica teve desempenho igualmente melhor do que o previsto em junho, com alta de 0,7%. Também foi confirmado nesta quinta que o PIB da zona do euro teve expansão de 0,1% no segundo trimestre ante o primeiro. A indústria do bloco, por sua vez, decepcionou com uma queda de 1,3% em junho, maior do que se esperava.

Da temporada de balanços, a mineradora chilena de cobre Antofagasta caiu 0,71% em Londres, embora tenha divulgado fortes resultados semestrais. Segundo o diretor de investimentos da AJ Bell, Russ Mould, a ação da empresa vem acumulando forte alta nos últimos meses, o que justificaria a reação relativamente contida dos investidores. Já a cervejaria dinamarquesa Carlsberg tombou 7,07% em Copenhague, após balanço semestral aquém das expectativas. O grupo industrial alemão Thyssenkrupp reduziu suas previsões anuais de lucro e receitas após um agravamento do prejuízo para 255 milhões de euros no terceiro trimestre fiscal, afetado pela demanda procura e pela queda nos preços. Em Frankfurt, as ações recuaram 8,74%.