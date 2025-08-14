Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em baixa, com possível realização após ganhos recentes

Bolsas da Ásia fecham em baixa, com possível realização após ganhos recentes

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, em um possível movimento de realização de lucros, depois de acumularem ganhos em meio à renovação da trégua comercial entre EUA e China e crescentes expectativas de cortes nos juros americanos.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Liderando perdas na região, o índice japonês Nikkei caiu 1,45% em Tóquio, a 42.649,26 pontos, depois de avançar a níveis recordes nos dois pregões anteriores.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng recuou 0,37% em Hong Kong, a 25.519,32 pontos, e o Taiex cedeu 0,54% em Taiwan, a 24.238,10 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi ficou praticamente estável em Seul, com alta marginal de 0,04%, a 3.225,66 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 0,46%, a 3.666,44 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou queda de 1,20%, a 2.261,66 pontos.

Os mercados asiáticos vinham em uma sequência de alta desde o começo da semana, sustentados pela decisão dos EUA e da China de suspender tarifas bilaterais por mais 90 dias e após dados benignos da inflação americana consolidarem expectativas de que o Federal Reserve (Fed) voltará a cortar juros na reunião de setembro.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o viés negativo da Ásia e ficou no azul, com alta de 0,53% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.873,80 pontos, graças ao bom desempenho de ações dos setores petrolífero e bancário.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar