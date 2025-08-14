Antofagasta amplia lucro e Ebitda no 1º semestre

A Antofagasta teve lucro antes de impostos de US$ 1,16 bilhão no primeiro semestre de 2025, bem maior do que o ganho de US$ 712,6 milhões apurado no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado pela mineradora chilena de cobre neste quinta-feira, 14.

O Ebitda da Antofagasta - medida preferida da empresa - saltou 60% na mesma comparação, a US$ 2,23 bilhões, enquanto a margem Ebitda teve aumento de 12 pontos porcentuais, a 58,8%.