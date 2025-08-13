Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas do varejo crescem 0,1% no 2º trimestre ante 1º trimestre, mostra IBGE

Autor Agência Estado
As vendas do comércio varejista subiram 0,1% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre, informou nesta quarta-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o segundo trimestre de 2024, as vendas do varejo cresceram 2,4% no segundo trimestre de 2025.

Quanto ao varejo ampliado - que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício -, as vendas caíram 1,7% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre de 2025.

Em relação ao segundo trimestre de 2024, as vendas do varejo ampliado encolheram 0,1% no segundo trimestre de 2025.

