Rio Innovation Week deve gerar R$ 4 bilhões em negócios

O Rio Innovation Week (RIW) 2025, que começou nessa terça-feira (12) no Rio de Janeiro, espera negociar R$ 4 bilhões em negócios e criar 22 mil empregos. A edição deste ano tem como tema “Um olhar através da ética” e contará com 40 palcos simultâneos, 2 mil startups e 300 expositores.

Os números do evento foram apresentados pelo presidente do comitê organizador do RIW, Fábio Queiróz. “A consolidação do Rio de Janeiro como polo de tecnologia e inovação é uma realidade. Nosso papel é compreender o avanço da tecnologia por meio de um olhar ético. O ser humano, precisa estar no comando, respeitando a privacidade. As empresas presentes devem manter essa visão. Nossa bússola é não esquecer o passado, viver e se adaptar ao presente e olhar para o futuro”, disse.

O psicólogo e escritor Daniel Goleman, autor do best-seller Inteligência Emocional, obra que redefiniu o conceito de inteligência, afirma que o desenvolvimento da inteligência emocional amplia a empatia, possibilitando a transformação de pessoas, organizações e sociedades de dentro para fora.

Goleman explicou o funcionamento do cérebro sob o efeito das emoções e a relevância do equilíbrio emocional a partir do estado de presença e do foco no momento presente. O psicólogo destacou que essas habilidades fazem com que a inteligência emocional se sobreponha à artificial.

“A inteligência emocional é uma habilidade definidora para o desempenho profissional e pessoal das pessoas. A inteligência artificial (IA) é muito mais inteligente do que nós em muitas coisas, mas não domina o campo das emoções. Essas habilidades são unicamente nossas. Dependemos dessa ferramenta para gerenciar os relacionamentos. Como exemplo, a intuição é resultado da nossa experiência de vida, e isso nunca poderá ser superado pela IA”, afirmou.