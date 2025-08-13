Petróleo cai, ampliando perdas após AIE apontar superávit de oferta e estoques dos EUA

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em queda de 0,82% (US$ 0,52), a US$ 62,65 o barril. Já o Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,74% (US$ 0,49), a US$ 65,63 o barril.

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira, 13, ampliando perdas em meio a preocupações com a demanda depois que a Agência Internacional de Energia (AIE) previu um maior superávit de oferta à frente e os estoques de óleo bruto dos Estados Unidos aumentaram inesperadamente. Além disso, as discussões sobre a guerra da Ucrânia seguem no radar. Nesta quarta, líderes europeus descreveram como positiva o encontro que tiveram com presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que antecedeu a reunião que o americano terá com o homólogo russo, Vladimir Putin, na sexta-feira.

"Enquanto o mercado Brent aguarda orientação, o mercado WTI está se movendo de forma diferente, à medida que os fundamentos do petróleo dos EUA evoluem após o verão", dizem analistas da Rystad Energy.

Os mercados globais de petróleo deverão apresentar superávit maior do que se calculava anteriormente este ano, com a oferta crescendo em ritmo mais de três vezes superior ao da demanda, segundo a AIE. Em relatório mensal, a AIE prevê que a oferta mundial de petróleo expandirá 2,5 milhões de barris por dia (bpd) em 2025 e 1,9 milhão de bpd no próximo ano.

As previsões anteriores eram de altas de 2,1 milhões de bpd neste ano e de 1,3 milhão de bpd em 2026. Já os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 3,036 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE). O resultado contrariou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam queda de 1 milhão de barris.

"Acredito que o petróleo bruto americano não deve cair abaixo de US$ 60 por barril (pb) de forma sustentável se o dólar continuar a se desvalorizar - um ajuste positivo em relação à minha previsão anterior de queda a US$ 50pb", afirma Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank. "Os riscos geopolíticos permanecem inclinados para cima: a próxima reunião entre Trump e Putin dificilmente produzirá qualquer progresso significativo na questão da Ucrânia. Qualquer falta de progresso deve levar a uma recuperação nos preços do petróleo em direção ou acima de US$ 65 pb", avalia.