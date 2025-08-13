Novos empréstimos da China sofrem queda inesperada em julho, a primeira em cerca de 20 anos

Os novos empréstimos de bancos da China sofreram uma inesperada contração de 50 bilhões de yuans (cerca de US$ 7 bilhões) em julho, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 13, pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país, marcando o primeiro declínio do tipo em cerca de duas décadas e sinalizando demanda fraca apesar de esforços de Pequim para impulsionar o consumo doméstico.

O resultado do mês passado contrariou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam a emissão de 270 bilhões de yuans em novos empréstimos.