Lula diz que 'não tem medo de briga', mas que antes quer negociar com os EUA

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira, 13, que "não tem medo de briga", mas antes quer negociar com os Estados Unidos. "O meu time não tem medo de brigar. Se for possível brigar, a gente vai brigar. Mas, antes de brigar, a gente quer negociar. A gente quer vender, quer comprar", disse em cerimônia de assinatura da medida provisória que prevê ações para mitigar os impactos econômicos do "tarifaço" de 50% estabelecido pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

E destacou: "Meu time de negociador está aqui. Primeira linha. Nem o Real Madrid, nem o Barcelona, nem o Paris Saint-Germain chegam perto do meu time de negociação. Agora é preciso contar para o outro lado que nós não estamos anunciando reciprocidade. Nós não queremos, neste primeiro momento, saber nada, nada que justifique, sabe, piorar a nossa relação. Nesse momento, nós estamos tentando aproximar a relação."

