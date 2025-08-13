Inflação na Argentina acelera para 1,9% em julho ante junho

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 1,9% em julho ante junho, informou nesta quarta-feira, 13, o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O índice acelerou após alta de 1,6% em junho no comparativo mensal.

Na variação anual, a inflação no país foi de 36,6% em julho, o que representa uma desaceleração ante o nível de 39,4% em junho. Na variação acumulada do ano até julho, a inflação da Argentina ficou em 17,3%.