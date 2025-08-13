FGCE vai dar mais flexibilidade ao seguro e crédito à exportação, diz Rogério Ceron

O secretário de Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta quarta-feira, 13, que o governo pode fazer parcerias com instituições financeiras para conceder maior capilaridade de acesso a instrumentos financeiros. A declaração foi feita durante coletiva técnica sobre o plano de contingência para atenuar os efeitos do tarifaço de 50% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra os produtos brasileiros. Segundo Ceron, o uso do Fundo Garantidor de Operações de Comércio Exterior (FGCE) no planejamento anunciado pelo governo vai permitir uma maior flexibilidade ao seguro e crédito à exportação.

'Waiver' na meta Já o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo federal vai trabalhar com o Congresso Nacional por um "waiver" na meta de resultado primário de 2025 por aporte adicional em fundos, de R$ 4,5 bilhões. "O Congresso trabalhará em diálogo com o governo a possibilidade de excluir esses valores da meta de primário para o ano de 2025", disse ele em coletiva de imprensa para detalhar o plano de contingência.