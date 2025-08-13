Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estoques de petróleo dos EUA sobem 3,036 milhões de barris, revela DoE

Autor Agência Estado
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 3,036 milhões de barris, a 426,698 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). O resultado contrariou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam queda de 1 milhão de barris.

Quanto aos estoques de gasolina, houve recuo de 792 mil barris, a 226,290 milhões de barris, enquanto a projeção era de queda de 600 mil barris.

Já os estoques de destilados subiram 714 mil barris, a 113,685 milhões de barris. A previsão era de avanço de 500 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 96,9% a 96,4%, enquanto a projeção era de manutenção em 96,9%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram leve alta de 45 mil barris, a 23,051 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu a 13,327 milhões de barris na semana.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

