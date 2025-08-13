Com emprego forte, Fed pode esperar antes de ajustar política monetária, diz dirigente

Durante evento nesta quarta-feira, Bostic também mencionou que o lado do emprego do mandato duplo do Fed não está sob tanta pressão como o lado da inflação.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, reforçou nesta quarta-feira, 13, que a taxa de desemprego do país está "relativamente baixa" se comparada a dados históricos. Segundo ele, já que o mercado de trabalho segue "forte, sinto que temos o luxo de esperar para fazer ajuste de política monetária".

Ele faz um alerta, porém, para dados que sugerem que o mercado de trabalho tem "enfraquecido" nos últimos meses, mas pontua que ainda está tentando "determinar o quanto o mercado de trabalho suavizou".

Para Bostic, os EUA ainda passam por um momento de incerteza e que, com isso, "é cada vez mais difícil ter precisão em projeções econômicas". A política tarifária do presidente Donald Trump já estava no "radar" do Fed, "mas não no nível em que vieram". "Trump sempre falou de tarifas. Mas o regime tarifário tem mudado frequentemente e ainda não chegou ao final. Essa mudança frequente no regime tarifário é o que tem causado incerteza", acrescentou.

O presidente do Fed de Atlanta também reforçou que essas incertezas estão atingindo mais consumidores de baixa e média renda, enquanto os de alta renda "ainda estão bem". "Muito mais pessoas estão usando cartões de crédito para comprar coisas que não estavam antes. Isso está nos sinalizando algo sobre onde o consumidor está", disse.

Ainda sobre incertezas, Bostic destacou que as pequenas empresas nos EUA "estão sentindo muito mais estresse do que as empresas maiores".