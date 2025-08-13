Chance de Fed cortar juros em setembro bate 100%, aponta CME

O mercado financeiro dá como certo um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima reunião de política monetária, marcada para setembro. O movimento foi fortalecido após o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, dizer que há "uma boa possibilidade" de redução de 50 pontos-base (pb) nos juros pelo BC dos EUA. Ontem, as chances de corte dos juros em setembro se fortaleceram após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA de julho subir menos que o previsto pelos analistas na variação anual.

De acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, por volta das 9h40 (de Brasília), as chances estimadas de corte de 25 pb nos juros em setembro eram de 99,9%. A aposta de uma redução mais agressiva, de 50 pb no próximo mês, era de 0,1%.