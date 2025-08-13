Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa ampliam ganhos, ainda com expectativas de corte de juros nos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 13/08/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, ampliando ganhos do pregão anterior, à medida que o apetite por risco persiste após sinais de inflação contida nos EUA consolidarem expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) voltará a cortar juros.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,39%, a 550,05 pontos.

Os mercado globais reagiram em alta e Wall Street fechou em níveis recordes ontem após operadores, animados por números benignos da inflação ao consumidor (CPI) americano, precificarem chance superior a 95% de que o Fed reduzirá juros em sua reunião de setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group. Os juros básicos dos EUA estão inalterados desde dezembro do ano passado.

No âmbito geopolítico, há expectativa de que líderes da União Europeia e da Ucrânia conversem hoje com o presidente dos EUA, Donald Trump, antes de sua reunião de cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin, marcada para sexta-feira (15).

Às 6h38 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,10%, a de Paris avançava 0,41% e a Frankfurt ganhava 0,76%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,51%, 0,74% e 0,59%.

Contato: [email protected]

