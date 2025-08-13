Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta, após rali em NY com esperança de corte de juros nos EUA

Bolsas da Ásia fecham em alta, após rali em NY com esperança de corte de juros nos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 13/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta significativa nesta quarta-feira, acompanhando um rali em Wall Street, que ontem avançou a níveis recordes com dados benignos de inflação dos EUA que impulsionaram as chances de os juros básicos americanos voltarem a cair.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 2,58% em Hong Kong, a 25.613,67 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 1,30% em Tóquio, a 43.274,67 pontos, atingindo patamar inédito pelo segundo dia consecutivo, o sul-coreano Kospi avançou 1,08% em Seul, a 3.224,37 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,88% em Taiwan, a 24.370,02 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,48%, a 3.683,46 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve avanço de 1,33%, a 2.289,10 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York garantiram altas de mais de 1%, com máximas históricas dos índices S&P 500 e Nasdaq, após números da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA virem em linha ou abaixo do esperado, consolidando expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco americano) voltará a cortar juros em setembro e poderá também ser mais agressivo no relaxamento monetário até o fim do ano. Os juros básicos dos EUA estão inalterados desde dezembro último.

Investidores da região asiática também seguem aliviados depois de EUA e China decidirem prorrogar sua trégua tarifária por mais 90 dias, no começo da semana.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo de Wall Street e da Ásia e ficou no vermelho, pressionada por ações de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 caiu 0,60% em Sydney, a 8.827,10 pontos.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar