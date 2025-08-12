Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que considera permitir 'grande processo' contra presidente do Fed

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 12, que está "considerando permitir que um grande processo contra o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, siga adiante por causa do trabalho horrível e extremamente incompetente que ele fez na gestão da construção dos prédios do Fed".

Em publicação na Truth Social, o republicano pontuou que a reforma já custou US$ 3 bilhões, quando "deveria ter custado apenas US$ 50 milhões. Nada bom!".

O orçamento oficial das obras, no entanto, rondam o valor de US$ 2,5 bilhões.

"Jerome 'Atrasado Demais' Powell precisa AGORA reduzir os juros. O estrago que ele causou por estar sempre atrasado é incalculável. Felizmente, a economia está tão boa que conseguimos superar Powell e o Conselho complacente", acrescentou Trump na publicação.

Tags

EUA Trump

