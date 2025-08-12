Três dos 9 grupos do IPCA tiveram quedas de preços em julho

Três dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram quedas de preços em julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve recuos em Alimentação e Bebidas, de 0,27% e impacto de -0,06 ponto porcentual; Vestuário, -0,54% e impacto de -0,03 ponto porcentual; e Comunicação, -0,09% e impacto de 0,00 ponto porcentual.