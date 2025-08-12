Problema técnico fará IBGE atrasar dado de emprego de julho em 18 dias

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em vez de serem conhecidos em 29 de agosto, os dados de desemprego relativos ao trimestre encerrado em julho serão divulgados em 16 de setembro, segundo comunicado da Diretoria de Pesquisa do IBGE.

“Devido à necessidade de ajustes e correções de inconsistências tecnológicas identificadas no processo de transmissão da seleção de domicílios dos Sistemas de Gerenciamento de Coleta para os Dispositivos Móveis de Coleta da PNAD Contínua, foi necessária a alteração do cronograma de coleta de campo do mês de julho de 2025”, registra a nota.

O IBGE detalhou que o fechamento do banco de coleta de julho, inicialmente programado para ocorrer na primeira semana de agosto, foi transferido para a segunda semana do mês. “Dessa forma, todas as etapas de produção realizadas após o encerramento da coleta de campo foram reprogramadas”.

Retrato do mercado de trabalho

A cada trimestre, 211 mil domicílios em 3,5 mil municípios de todos os estados e do Distrito Federal são visitados pelos pesquisadores. A Pnad se propõe a ser a principal pesquisa sobre mercado de trabalho no país.