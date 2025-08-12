Opep mantém projeções para PIB do Brasil em 2025 e 2026, mas cita risco de queda por tarifas

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil nos próximos dois anos, prevendo alta de 2,3% em 2025 e de 2,5% em 2026. No entanto, o cartel menciona que o recente anúncio de tarifas americanas de 50% sobre as exportações brasileiras representa um novo, embora limitado, risco de queda, em relatório publicado nesta terça-feira, 12.

"Com as exportações para os EUA representando cerca de 2% do PIB brasileiro, a redução da demanda pode reduzir o crescimento a curto prazo em até 0,4 ponto porcentual", menciona no texto. A Opep, no entanto, acredita que o País pode compensar parte do impacto tarifário por meio de negociações ou redirecionamento das exportações para outros mercados, particularmente de commodities amplamente comercializadas, como produtos agrícolas, metais e combustíveis, que representam mais da metade de suas exportações americanas.