Mutirão vai ofertar 3 mil vagas para jovens; saiba como participar

Neste mês de agosto, serão ofertadas aproximadamente três mil vagas para os jovens de Fortaleza, conforme o secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana. As oportunidades são, por exemplo, para operador de caixa, consultor em vendas, assistente administrativo e também para o setor de informática. Quem está buscando uma delas é a estudante Aline Gomes, de 16 anos, que deseja cursar Medicina Veterinária. Enquanto se prepara para o Enem, busca um emprego para ganhar experiência e ajudar nos custos de casa.

Por isso, reforçou a importância do mutirão realizado nesta segunda, 12, seja para a qualificação profissional ou para a experiência. Ainda destacou outros serviços ofertados como a oferta do Ceará Credi aos que desejam empreender e a emissão do VaiVem, benefício que dá duas passagens diárias para desempregados em busca de trabalho.

“São várias ações para gerar oportunidade e dignidade para os nossos jovens. Estamos aqui para ajudar esses jovens a encontrar uma vaga de emprego ou o empreendedorismo através do Ceará Credi.” Outro ponto abordado por Vladyson Viana é a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Fortaleza para implementar a qualificação. A ideia é intensificar essas atividades e realizar diversos cursos nos equipamentos da Rede Cuca espalhados pela Capital.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Antônio José Mota, também destacou esses benefícios. “Estamos aqui para trabalharmos de mãos dadas para levar emprego, renda, desenvolvimento econômico para o nosso jovem.”