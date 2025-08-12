IBGE adia de 29 de agosto para 16 de setembro divulgação da Pnad Contínua de julho

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adiou a data de divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) referente a julho, devido a "inconsistências tecnológicas identificadas no processo de transmissão da seleção de domicílios" para os dispositivos móveis usados na coleta de campo.

A divulgação dos indicadores do mercado de trabalho apurados na Pnad Contínua para o trimestre móvel terminado em julho estava inicialmente prevista para 29 de agosto, mas acabou transferida para o dia 16 de setembro.