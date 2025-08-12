Haddad: Lula anuncia plano de contingência amanhã e medidas serão via crédito extraordinário

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta terça-feira, 12, que a apresentação do plano de contingência ao tarifaço dos Estados Unidos será nesta quarta-feira, 13. Ele disse não ter detalhes dos preparativos, mas informou que haverá uma solenidade seguida de entrevista coletiva com técnicos.

"Texto está 100% definido", disse ele a jornalistas, após participar de audiência na Comissão Mista da Medida Provisória 1.303/2025, que contém alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).