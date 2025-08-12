Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grupo Alimentação e Bebidas cai 0,27% em julho ante recuo de 0,18% em junho no IPCA

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Os preços do grupo Alimentação e Bebidas caíram 0,27% em julho, após queda de 0,18% em junho. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo deu uma contribuição negativa de 0,06 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,26% no mês.

Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve queda de 0,69% em julho, após ter recuado 0,43% no mês anterior.

A alimentação fora do domicílio subiu 0,87%, ante alta de 0,46% em junho.

