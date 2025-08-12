Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Evergrande será retirada da lista da bolsa de valores de Hong Kong após problemas com dívidas

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Evergrande, incorporadora imobiliária chinesa altamente endividada, anunciou nesta terça-feira, 12, que será retirada da lista da bolsa de valores de Hong Kong em 25 de agosto, representando mais um revés para o setor imobiliário da China.

O tribunal local decidiu em janeiro de 2024 que a empresa não conseguiu apresentar um plano de reestruturação viável para suas dívidas, o que alimentou temores sobre o crescente fardo da dívida da China, e a negociação de suas ações foi suspensa desde a decisão.

As regras da cidade estipulam que a listagem de empresas pode ser cancelada se a negociação de seus valores mobiliários permanecer suspensa por 18 meses consecutivos.

A Evergrande recebeu uma carta em 8 de agosto notificando o grupo do cancelamento da listagem, já que a negociação não foi retomada até 28 de julho.

O último dia da listagem será 22 de agosto e a Evergrande não solicitará uma revisão da decisão, disse a empresa em um comunicado.

"Todos os acionistas, investidores e potenciais investidores da empresa devem observar que, após a última data de listagem, embora os certificados das ações permaneçam válidos, as ações não serão listadas e não serão negociáveis na Bolsa de Valores", menciona a nota. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

