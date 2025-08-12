China oferecerá subsídios sobre empréstimos a consumidores e empresas do setor de serviços

A China concederá subsídios a empresas de alguns setores de serviços e a consumidores que tomarem empréstimos para financiar seus gastos, em mais um esforço para impulsionar o consumo doméstico fraco. O ministério das Finanças do país, em comunicado conjunto com órgãos reguladores, afirmou nesta terça-feira, 12, que empresas prestadoras de serviços elegíveis poderão receber um subsídio de 1 ponto porcentual sobre os juros de empréstimos obtidos junto a 21 bancos nacionais. Cada empresa poderá receber o benefício sobre empréstimos de até 1 milhão de yuans, ou US$ 139.095, segundo o comunicado. Empréstimos concedidos a empresas elegíveis entre 16 de março e o fim deste ano poderão receber o subsídio, informou o ministério.

Em outro comunicado nesta terça-feira, o ministério das Finanças disse que as autoridades também oferecerão subsídios a consumidores que contratarem empréstimos em bancos e instituições financeiras para seus gastos. O governo reduzirá em 1 ponto porcentual a taxa de juros aplicada sobre o principal de empréstimos de consumidores elegíveis usados para consumo, com limite de 50% da taxa de juros contratada do financiamento. A partir de 1º de setembro, empréstimos de consumo abaixo de 50 mil yuans (cerca de US$ 7 mil) serão elegíveis para o subsídio. Empréstimos de maior valor destinados a gastos em áreas prioritárias, como automóveis, cuidados com idosos e natalidade, educação e treinamento, turismo cultural, móveis, eletrônicos e saúde, também se qualificarão para o benefício, mas a redução da taxa será limitada a 50 mil yuans do valor principal do empréstimo. O ministério das Finanças disse que o governo central da China cobrirá 90% do subsídio, e o restante ficará a cargo dos governos locais.