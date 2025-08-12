China anuncia alterações em medidas de controle de exportação contra empresas dos EUA

O ministério do Comércio chinês anunciou a suspensão ou o fim de medidas de controle de exportação contra 28 entidades norte-americanas, à medida que negociações comerciais entre China e Estados Unidos avançam. Segundo um porta-voz do ministério, a partir desta terça-feira, 12, "as medidas relacionadas continuarão suspensas por mais 90 dias para as 16 entidades norte-americanas incluídas na lista em 4 de abril de 2025". Para outras 12 entidades adicionadas em 9 de abril, as medidas deixarão de ser aplicadas.

Os comunicados publicados em 4 e 9 de abril incluíram 28 entidades americanas na lista de controle de exportação, proibindo "a exportação de itens de uso dual para essas entidades". O comunicado de 4 de abril listou 16 empresas: High Point Aerotechnologies, Universal Logistics Holdings, Inc., Source Intelligence, Inc., Coalition For A Prosperous America, Sierra Nevada Corporation, Edge Autonomy Operations LLC, Cyberlux Corporation, Hudson Technologies Co., Saronic Technologies, Inc., Oceaneering International, Inc., Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCOM, Limited Partnership, TextOre e ACT1 Federal. Para essas empresas, as medidas relacionadas continuarão suspensas por mais 90 dias, segundo o ministério. O comunicado de 9 de abril incluiu 12 empresas: American Photonics, Novotech, Inc., Echodyne, Marvin Engineering Company, Inc., Exovera, Teledyne Brown Engineering, Inc., BRINC Drones, Inc., SYNEXXUS, Inc., Firestorm Labs, Inc., Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc., Domo Tactical Communications e Insitu, Inc. Para essas empresas, as medidas deixarão de ser aplicadas. As medidas previstas nos avisos determinavam que "todas as atividades de exportação em andamento deveriam ser imediatamente interrompidas". No entanto, para casos excepcionais, "os exportadores devem solicitar autorização ao ministério do Comércio".