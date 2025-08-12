Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chance de Fed cortar juros em 75 pb em 2025 cresce de 41,3% para 55,1%, após CPI dos EUA

Agência Estado
Agência Estado
O mercado financeiro aumentou as apostas de um corte acumulado de 75 pontos-base (pb) até dezembro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e tornou o cenário como principal, após a leitura do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA.

De acordo com ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance estimada de redução de juro em 75 pb até o fim do ano era de 55,1%, por volta das 9h35 (de Brasília). Antes do dado, a probabilidade era de 41,3%.

A chance de corte menor, de 50 pb, caiu de 43,9% para 37,4%, enquanto a de uma redução de 25 pb, cedeu de 13,5% para 7,2%. O cenário de manutenção dos juros durante todo o ano se tornou praticamente nulo no mesmo horário, após cair de 1,3% para 0,4% de probabilidade.

Para setembro, as chances de um corte de 25 pb nos juros foram consolidadas e subiram de 82,4% para 90,1% com o CPI.

