Chance de Fed cortar juros em 75 pb em 2025 cresce de 41,3% para 55,1%, após CPI dos EUA

O mercado financeiro aumentou as apostas de um corte acumulado de 75 pontos-base (pb) até dezembro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e tornou o cenário como principal, após a leitura do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA.

De acordo com ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance estimada de redução de juro em 75 pb até o fim do ano era de 55,1%, por volta das 9h35 (de Brasília). Antes do dado, a probabilidade era de 41,3%.