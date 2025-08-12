Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CEO da OpenAI, Sam Altman, acusa Musk de manipular o algoritmo do X

Autor Agência Estado
O CEO da OpenAI, Sam Altman, disse nesta terça-feira, 12, que Elon Musk manipula a rede social X, da qual é dono, para beneficiar a si mesmo e suas próprias empresas, em resposta a uma postagem do CEO da Tesla.

Musk escreveu no X que a Apple estaria "agindo de forma a impossibilitar que qualquer empresa de IA, além da OpenAI, alcance o primeiro lugar na App Store, o que constitui uma violação antitruste inequívoca", e afirmou que a sua empresa xAI tomará medidas legais imediatas.

Em resposta, Altman comentou: "Afirmação notável, dado o que ouvi alegações de que Elon faz para manipular X para beneficiar a si mesmo e suas próprias empresas e prejudicar seus concorrentes e pessoas de quem ele não gosta."

