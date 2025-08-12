Caixa Seguridade tem lucro líquido recorrente de R$ 1,028 bi no 2tri25 alta anual de 57,3%

A Caixa Seguridade registrou lucro líquido de R$ 1,028 bilhão no segundo trimestre deste ano, um crescimento de 57,3% em relação ao mesmo intervalo de 2024. O resultado foi novamente impulsionado pelo desempenho das empresas em que a holding, controlada pela Caixa Econômica Federal, tem participação. As receitas operacionais cresceram 42,7% em um ano, para R$ 1,369 bilhão. A maior parte, R$ 797,2 milhões, veio dos resultados das participações, aumento de 50,2% em um ano, ainda conforme a companhia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O resultado financeiro ficou em R$ 27,7 milhões, volume 156,1% superior frente ao mesmo período de 2024. Segundo a Caixa Seguridade, esse desempenho foi impulsionado pela melhora na rentabilidade das carteiras em função da elevação da taxa Selic, e pelo maior saldo médio de aplicações. O resultado financeiro representou 32,3% do lucro líquido do trimestre, com destaque para a Caixa Vida e Previdência, que respondeu por 50,2% desse total. Em seguros, as empresas do Grupo arrecadaram R$ 2,381 bilhões, queda anual de 2,4%. O desempenho foi influenciado pelo seguro prestamista, em que a arrecadação caiu 42,7%, para R$ 332,9 milhões. Segundo a holding, a redução no volume de prêmios emitidos foi influenciada pelo cenário de taxa de juros elevadas, com impacto no custo do crédito comercial, e consequente redução no volume de comercialização de seguros vinculados às operações de crédito. No seguro habitacional, que é a linha de maior representatividade, houve alta de 11,8% em um ano, para R$ 984,6 milhões. O crescimento é atribuído pela companhia ao aumento da carteira de crédito habitacional da Caixa.