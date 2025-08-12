Batata-inglesa tem maior contribuição negativa individual no IPCA em julho, mostra IBGE

A queda de 20,27% no preço da batata-inglesa exerceu a maior contribuição negativa individual sobre a inflação de julho, um impacto de -0,04 ponto porcentual para a taxa de 0,26% registrada no mês pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Figuraram ainda no ranking de principais alívios sobre o IPCA de julho a gasolina (-0,03 ponto porcentual), cebola (-0,02 ponto porcentual), arroz (-0,02 ponto porcentual) e automóvel novo (-0,02 ponto porcentual).