Produção de motos cai em julho por férias programadas em Manaus, mostra Abraciclo

Agência Estado
Agência Estado
A produção de motocicletas teve no mês passado uma queda de 4,7% na comparação com julho de 2024, somando 140,3 mil unidades. Frente a junho, a produção caiu 9%, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 11, pela Abraciclo, a associação das montadoras de motos instaladas no polo industrial de Manaus, onde está a maior produção do veículo de duas rodas.

A queda na produção se deve, conforme a Abraciclo, às férias coletivas que já estavam programadas desde o início do ano.

As vendas de motos continuaram mostrando desempenho positivo, com alta de 23,1% na comparação com julho de 2024 e de 7,7% em relação a junho. Foi o segundo melhor mês de julho na história, somando 193,2 mil motos vendidas no mês passado.

Desde o início do ano, 1,14 milhão de motos já foram produzidas pelas montadoras de Manaus, o que corresponde a um crescimento de 12,4% na comparação com o volume dos sete primeiros meses de 2024. Este é o melhor desempenho para o período nos últimos 14 anos, informa a Abraciclo.

"A indústria segue mantendo um ritmo consistente de produção para atender à demanda do mercado. No entanto, o segundo semestre pode ser bastante desafiador, devido ao cenário macroeconômico", comenta Marcos Bento, presidente da entidade.

