Plano contra tarifaço prevê manutenção dos empregos no Brasil; entenda

Plano contra tarifaço prevê manutenção dos empregos no Brasil; entendaA proposta é uma resposta as tarifas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O plano do Governo Federal para proteger as empresas do tarifaço de 50%, imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros, envolve a cobrança de manutenção dos empregos.
Ou seja, caso a companhia decida tomar crédito subsidiado pelo Tesouro Nacional, com juros mais baixos, não poderá demitir funcionários. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.
Além disso, há a proposta de que o pacote englobe o diferimento de impostos federais, que envolve a prorrogação de tributos. A ideia é que o adiamento ocorra no máximo em 90 dias para que o seu impacto ser concentrado neste ano.
As medidas da primeira fase do plano serão levadas a Lula em reunião nesta segunda-feira, 11, com o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para serem anunciadas até terça, 12.
No fim de julho, Haddad já havia adiantado que uma das alternativas para o tarifaço envolvia uma estratégia nos moldes da pandemia para manter os postos de trabalho e auxiliar as empresas brasileiras.
Entenda o tarifaço
As tarifas de 50% impostas sobre parte das exportações brasileiras para os Estados Unidos entraram em vigor na última quarta, 6. Entre os produtos afetados com a sobretaxa estão o café, as frutas, os pescados e as carnes.
A medida, assinada na semana passada pelo presidente norte-americano Donald Trump, afeta 35,9% das mercadorias enviadas ao mercado estadunidense, representando 4% das exportações brasileiras. Cerca de 700 produtos do Brasil ficaram fora do tarifaço.
São eles: suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios, fertilizantes e aeronaves civis, incluindo seus motores, peças e componentes, polpa de madeira, celulose, metais preciosos, energia e produtos energéticos.
O tarifaço imposto ao Brasil faz parte da nova política da Casa Branca, inaugurada por Donald Trump, de elevar as tarifas contra parceiros comerciais na tentativa de reverter à relativa perda de competitividade da economia americana para a China nas últimas décadas.
No dia 2 de abril, Trump iniciou a guerra comercial impondo barreiras alfandegárias a países de acordo com o tamanho do déficit que os Estados Unidos têm com cada nação. Como os EUA têm superávit com o Brasil, foi imposta, em abril, a taxa mais baixa, de 10%.
Porém, no início de julho, Trump elevou a tarifa para 50% contra o Brasil em retaliação a decisões que, segundo ele, prejudicariam as big techs estadunidenses e em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado após perder o pleito de 2022.
