Plano contra tarifaço prevê manutenção dos empregos no Brasil; entenda

Caso a companhia decida tomar crédito subsidiado pelo Tesouro Nacional, com juros mais baixos, não poderá demitir funcionários / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

O plano do Governo Federal para proteger as empresas do tarifaço de 50%, imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros, envolve a cobrança de manutenção dos empregos. Ou seja, caso a companhia decida tomar crédito subsidiado pelo Tesouro Nacional, com juros mais baixos, não poderá demitir funcionários. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

Entenda o tarifaço As tarifas de 50% impostas sobre parte das exportações brasileiras para os Estados Unidos entraram em vigor na última quarta, 6. Entre os produtos afetados com a sobretaxa estão o café, as frutas, os pescados e as carnes. A medida, assinada na semana passada pelo presidente norte-americano Donald Trump, afeta 35,9% das mercadorias enviadas ao mercado estadunidense, representando 4% das exportações brasileiras. Cerca de 700 produtos do Brasil ficaram fora do tarifaço. São eles: suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios, fertilizantes e aeronaves civis, incluindo seus motores, peças e componentes, polpa de madeira, celulose, metais preciosos, energia e produtos energéticos.