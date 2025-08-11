Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ouro não será tarifado, afirma Trump na Truth Social

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente americano, Donald Trump, disse que o "ouro não será tarifado", em publicação feita na Truth Social, nesta segunda-feira, dia 11. A publicação acontece após o Financial Times informar que, em "carta de decisão" datada de 31 de julho, a agência de Proteção de Fronteiras e Alfândega mencionava que barras de ouro de um quilo e de 100 onças troy devem ser classificadas sob um código alfandegário sujeito a tarifas.

Tags

EUA TRUMP

