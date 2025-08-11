Orsted planeja emissão de direitos de US$ 9,4 bilhões

A dinamarquesa de energia renovável Orsted interrompeu os planos de vender uma participação em um projeto eólico offshore nos EUA e planeja uma emissão de direitos que poderá arrecadar US$ 9,4 bilhões, o que fez a ação cair acentuadamente em Copenhagen. Uma assembleia geral extraordinária será convocada para 5 de setembro para aprovar a emissão de direitos. A decisão acontece diante dos desdobramentos no mercado eólico americano que atrapalharam os planos de venda de ativos da companhia.

A empresa disse que não é possível concluir o desinvestimento parcial planejado e o financiamento associado do Sunrise Wind em termos favoráveis. Isso significa que a Orsted terá que financiar toda a construção do projeto por conta própria, levando a uma necessidade de financiamento de 40 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 6,24 bilhões).