Localiza: Lucro líquido ajustado soma R$ 768 mi no 2º trimestre, revertendo prejuízo

A Localiza reportou lucro líquido ajustado de R$ 768 milhões no segundo trimestre de 2025. Com isso, reverteu o prejuízo de R$ 570 milhões registrado um ano antes.

O Ebitda consolidado totalizou R$ 3,293 bilhões, aumento anual de 40,1%. A empresa destaca que no segundo trimestre de 2024, o resultado foi impactado pelos efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, além do Ajuste a Valor Recuperável de carros que somaram R$ 386 milhões.