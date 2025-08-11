Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juros longos recuam com curva de Treasuries, à espera de palestra de Galípolo

Autor Agência Estado
Os juros futuros longos têm viés de baixa, em sintonia com os rendimentos dos Treasuries, e os demais rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 11. O dólar tem leve alta. As atenções estão no presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participa nesta segunda-feira de uma palestra na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), às 10h30.

Além disso, às 17 horas haverá reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para discutir medidas para reduzir os impactos da tarifa comercial de 50% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil.

Às 9h51, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,115%, de 14,120% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 marcava 13,265%, de 13,280%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,470%, de 13,493% no ajuste de sexta-feira.

