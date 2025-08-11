IPC-Fipe sobe 0,29% na 1ª quadrissemana de agosto, após alta de 0,28% em julho

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,29% na primeira quadrissemana de agosto, acelerando marginalmente em relação ao acréscimo de 0,28% observado no encerramento de julho, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta segunda-feira, 11.

Na prévia inicial deste mês, um dos sete componentes do IPC-Fipe caiu em ritmo mais lento e outro ganhou força: Alimentação (de -0,48% em julho para -0,21% na primeira quadrissemana de agosto) e Despesas Pessoais (de 0,33% a 0,46%).