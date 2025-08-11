Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galípolo diz que gostaria que mais mulheres ocupassem cargos no BC

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 11, que gostaria que mais mulheres ocupassem cargos na autarquia. Segundo ele, essa questão, inclusive, traz dificuldade para o BC ser bem avaliado em questões como a diversidade.

"Até porque o Banco Central ficou muito tempo sem concurso. A gente teve um processo agora e, conforme tivermos novos entrantes, a gente vai conseguir ter uma representatividade maior", disse Galípolo, ressaltando que a diretoria que, entre outras questões, é responsável por esse tema a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta é ocupada hoje por uma mulher.

"A Izabela Correa, a nossa diretora que cuida disso, é fantástica, genial. Mas o fato de a gente só ter Izabela como diretora mulher já é um ponto de insatisfação que eu não quero dourar a pílula", frisou Galípolo, durante participação na reunião do Conselho de Economia e Política da Associação Comercial de São Paulo, que aconteceu nesta segunda-feira.

Crédito

Entre os desafios futuros do BC, Galípolo ainda mencionou que é preciso estudar cada vez mais as modalidades de crédito que a população necessita, inclusive sob o aspecto de gênero, já que houve crescimento importante da participação de mulheres sendo empreendedoras.

"Como é que a gente consegue ter uma visão mais clara do que está acontecendo, por exemplo, de diversidade, mas também facilitar para as mulheres que estão empreendendo, como é que elas vão conseguir ter crédito de maneira mais simples. Faz parte da nossa agenda", disse ele.

