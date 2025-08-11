Déficit primário do setor público em 2025 passa de 0,55% para 0,53% do PIB, projeta Focus

A mediana do relatório Focus para o déficit primário do setor público consolidado em 2025 passou de 0,55% para 0,53% do Produto Interno Bruto (PIB). Um mês antes, era de 0,56%. A meta fiscal é de déficit zero nas contas do governo central este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos.

A estimativa intermediária para o déficit primário do setor público em 2026 passou de 0,65% para 0,61% do PIB. Um mês antes, era de 0,65%. O alvo do ano que vem é de um superávit de 0,25% do PIB para o governo central, também com tolerância de 0,25 ponto para mais ou para menos.