Começa reunião de Lula com ministros para discutir plano de contingência ao tarifaço dos EUA -

Começou nesta segunda, 11, a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros para discutir o plano de contingência em resposta à sobretaxa dos Estados Unidos a produtos brasileiros, que entrou em vigor na quarta-feira, 6.

Participam da agenda o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. O encontro ocorre no Palácio do Planalto.

Segundo relatos, o anúncio das medidas não deverá ser feito nesta segunda-feira, e poderá ficar para terça, 12, ou quarta-feira, 13. O plano deverá ser apresentado na forma de medida provisória (MP), que tem força de lei e vigência imediata a partir da sua publicação.

Haddad disse mais cedo que estão incluídos neste plano duas reformas estruturais, que envolvem medidas de crédito e o Fundo de garantia para exportações (FGE).

O ministro confirmou que o plano de contingência terá linhas de financiamento, além de contemplar a questão tributária e autorizar compras governamentais em determinados casos. Além disso, está prevista a preservação de empregos às empresas e aos setores mais afetados, mas com exceções.

