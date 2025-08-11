Chili Beans vai deixar de usar dólar com a China, anuncia CEO em podcast

Caito Maia, fundador da Chilli Beans. / Crédito: Samuel Setubal

O fundador e CEO da Chilli Beans, Caito Maia, afirmou que não usará mais o dólar para pagar seus fornecedores chineses. Agora, será utilizada a moeda renminbi, a oficial da China. Conforme o empresário, durante entrevista realizada no podcast De frente com CEO, da Exame, a alteração não é pontual. “Queremos continuar mantendo esta prática. A ideia é que o uso do dólar não volte nunca mais”, pontuou.