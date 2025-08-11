Chili Beans vai deixar de usar dólar com a China, anuncia CEO em podcast

Chili Beans vai deixar de usar dólar com a China, anuncia CEO em podcastConforme o empresário, durante a entrevista realizada no podcast De frente com CEO, da Exame, a alteração não é pontual
O fundador e CEO da Chilli Beans, Caito Maia, afirmou que não usará mais o dólar para pagar seus fornecedores chineses. Agora, será utilizada a moeda renminbi, a oficial da China.
Conforme o empresário, durante entrevista realizada no podcast De frente com CEO, da Exame, a alteração não é pontual. “Queremos continuar mantendo esta prática. A ideia é que o uso do dólar não volte nunca mais”, pontuou.
Além disso, explicou que essa adaptação tem gerado ganhos significativos para a marca, principalmente em termos de câmbio.
Nesse sentido, o recálculo de rotas iniciado pela guerra comercial foi uma oportunidade porque, com os ganhos financeiros dessa nova estratégia, a empresa se posiciona de forma ainda mais competitiva no mercado global.
“A ideia é que façamos todas as transições diretamente com a China: em termos de moeda, compra, comércio, tudo”, diz Maia.
Outro ponto destacado é a relação de longa data com o País. “Há 30 anos somos apadrinhados pelo mercado chinês: fomos levados para lá, apresentados para as fábricas e temos os mesmos parceiros há 25 anos. É uma relação comercial extremamente ganha-ganha, saudável, ética e bacana com o país. A Chilli Beans está onde está porque a China nos ajudou e acreditou em nós.”
A declaração vem em meio à guerra comercial dos Estados Unidos. Desde 6 de agosto, diversos países foram taxados com tarifas que variam entre 10% e 50%, incluindo o Brasil.